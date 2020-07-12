Бывшая супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи возглавила список самых обеспеченных женщин США, сообщает Forbes.
Это стало возможным из-за увеличившейся стоимости акций онлайн-ретейлера во время пандемии коронавирусной инфекции. Маккензи после развода с Джеффом получила 4% акций Amazon, которые на момент лета 2019 года стоили около 38,3 миллиарда долларов. Теперь же её состояние оценивается в 62,3 миллиарда долларов.
С лидирующей позиции она сместила дочь основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон, у которой в активе 57,3 миллиарда.
Безос по-прежнему является богатейшим человеком мира, его состояние оценивается в 188,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в топ-10 богатейших людей мира пробился Илон Маск.