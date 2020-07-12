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Бывшая супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Это произошло из-за возросшей стоимости акций компании во время пандемии.

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Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи возглавила список самых обеспеченных женщин США, сообщает Forbes.

Это стало возможным из-за увеличившейся стоимости акций онлайн-ретейлера во время пандемии коронавирусной инфекции. Маккензи после развода с Джеффом получила 4% акций Amazon, которые на момент лета 2019 года стоили около 38,3 миллиарда долларов. Теперь же её состояние оценивается в 62,3 миллиарда долларов.

С лидирующей позиции она сместила дочь основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон, у которой в активе 57,3 миллиарда.

Безос по-прежнему является богатейшим человеком мира, его состояние оценивается в 188,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в топ-10 богатейших людей мира пробился Илон Маск.

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