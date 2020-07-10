Илон Макс пробился в топ-10 богатейших людей мира

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в минувшую пятницу смог приумножить своё состояние и обойти сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

За сутки его состояние увеличилось на 6,1 миллиарда долларов и достигло 70,5 миллиарда. Это связано с ростом на 11% акций компании Tesla, около пятой части которых принадлежит Маску. Теперь он занимает седьмую строчку, опередив Уоррена Баффетта, Франсуазу Беттанкур-Майерс — совладелицу L’Oreal, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца крупнейшей корпорации Индии Reliance Industires Мукеша Амбани, а также Сергея Брина — одного из основателей Google.

На первом месте в списке по-прежнему находится глава Amazon Джефф Безос, заработавший за последнее время относительно скромные 964 миллиона долларов. За ним расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, чьё состояние подросло на 604 миллиона. Третьим идёт глава Facebook Марк Цукерберг, прибавивший 285 миллионов.