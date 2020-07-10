Захарова напомнила Трампу, что стало с прошлыми разработками, которыми он хвастался

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отметила, что в Москве "не перестают удивляться" американским военным разработкам, которые регулярно презентует президент страны Дональд Трамп. Она напомнила, что не всегда его слова соответствуют реальному положению дел.

— То, что у них есть "такое, о чём даже никто подумать не может", — это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно, — написала она в "Фейсбуке".

Захарова процитировала также речь самого Трампа, который накануне в ходе выступления заявил, что в США идёт разработка "супер-пупер-ракеты", которая летит в 17 раз быстрее, чем любая другая созданная к настоящему моменту, и такая скорость делает её крайне малозаметной.

— Скорость — это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году, — напомнила Захарова.

Её высказывание относится к ситуации в Сирии, которая произошла два года назад. Тогда США совместно с Великобританией и Францией нанесли массированный удар так называемыми умными ракетами — в общей сложности их было более ста штук. Большая их часть была сбита сирийскими силами обороны, две не разорвались и были доставлены в Россию, около двух десятков достигли земли и угодили в основном в хозяйственные постройки.