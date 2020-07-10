Трамп заявил, что если Байден победит на выборах, то в США придёт "социализм-плюс"

Президент США Дональд Трамп уверен, что в случае победы его главного конкурента в грядущих выборах главы государства, бывшего вице-президента Джо Байдена, ни один гражданин не будет в безопасности, а в стране воцарится социалистический строй. Об этом он заявил в ходе выступления во Флориде, которое транслировали ключевые телеканалы.

— Никто не будет в безопасности в Америке Байдена, даже он сам не знает, что такое Америка Байдена. <...> Он хочет прекратить финансирование полиции, хочет назвать полицейских врагами, что и сделал на днях, отдать каждого гражданина на милость социалистическим бандам, — заявил он.

По словам Трампа, в случае прихода Байдена к власти страной "будут управлять радикалы", поскольку сам он является марионеткой крайне левого крыла Демократической партии.

— Эти люди хотят снести статуи и памятники Вашингтону, Джефферсону, Франклину и Иисусу. Вот так! Иисусу. Они хотят снести статуи Иисуса, — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что именно поэтому Байден и его сторонники не одержат победу на выборах. Помимо этого, по словам американского лидера, в США живёт немало выходцев из социалистических стран Центральной Америки — и теперь Байден со своей командой пытается навязать США похожий строй "социализм-плюс".