Жители Южно-Сахалинска принесли цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о погибшей девочке

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Люди принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, который появился у Воскресенского собора в Южно-Сахалинске после убийства восьмилетней девочки, которая несколько дней назад ушла из дома с зубной щёткой и не вернулась.
Накануне на Сахалине с признаками насильственной смерти нашли тело пропавшей девочки, которую искали на протяжении нескольких дней. Вскоре по подозрению в причастности к её гибели задержали семейную пару, которая на машине подобрала школьницу. По данным местных СМИ, это мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения.
Мама погибшей подтвердила данную информацию и рассказала журналистам, что в их семье не было конфликтов и дочка уходила из дома впервые. 12 июля ей должно было исполниться девять лет.
Ранее эксперт-криминалист для Лайфа составил психологический портрет подозреваемых и пришёл к выводу, что морально они были готовы к подобному преступлению.
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