Россия вынесла на голосование новую гуманитарную резолюцию по Сирии

Россия вынесла на голосование свой вариант гуманитарной резолюции, которая предусматривает продление помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при ООН.

— Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что схема доставки гумпомощи через сирийско-турецкую границу по двум пунктам пропуска не соответствует текущей обстановке в САР, поскольку зона деэскалации уменьшилась почти на треть, а число неподконтрольных правительству страны территорий стало меньше с момента принятия последнего документа.

По его словам, в настоящий момент 85% поставок осуществляется через пункт пропуска Баб-эль-Хава, и закрытие второго КПП не станет критичным. Более того, учитывая возвращение районов под контроль правительства, доставлять гумпомощь можно изнутри страны в координации с Дамаском, что соответствует нормам международного права.