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Россия вынесла на голосование новую гуманитарную резолюцию по Сирии

Накануне российское предложение не получило достаточной поддержки в СБ ООН.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия вынесла на голосование свой вариант гуманитарной резолюции, которая предусматривает продление помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при ООН.

Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что схема доставки гумпомощи через сирийско-турецкую границу по двум пунктам пропуска не соответствует текущей обстановке в САР, поскольку зона деэскалации уменьшилась почти на треть, а число неподконтрольных правительству страны территорий стало меньше с момента принятия последнего документа.

По его словам, в настоящий момент 85% поставок осуществляется через пункт пропуска Баб-эль-Хава, и закрытие второго КПП не станет критичным. Более того, учитывая возвращение районов под контроль правительства, доставлять гумпомощь можно изнутри страны в координации с Дамаском, что соответствует нормам международного права.

Это уже второй и, вероятно, последний день споров вокруг Сирии, поскольку, согласно прошлым договорённостям, срок действия механизма поставок через границу истекает 11 июля. Накануне Россия и Китай заблокировали резолюцию Германии и Бельгии по продлению на год работы двух погранпереходов. После этого СБ ООН отклонил и российское предложение.

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