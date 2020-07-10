Трамп заявил, что в США построят самый большой ледокол в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида заявил, что у Вашингтона в настоящий момент в распоряжении имеется лишь один ледокол, но в это же время идёт разработка второго, который должен стать самым большим в мире.

— На данный момент у нас на этапе разработки находится самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся спустить на воду, если получится, ещё десять. Сейчас у нас всего один, а у России — 40. У нас будет два, но хотелось бы ещё 10, — сказал он.

Трамп отметил, что в настоящий момент США обсуждают возможность снижения стоимости строительства ледоколов и, по его словам, снижение стоимости будет таким, что вызовет удивление. При этом ранее стало известно, что он дал команду разработать программу по развёртыванию полярного флота из ледоколов к осени 2028 года.

Стоит отметить, что на фоне повышения интереса к арктическому региону со стороны США в последнее время американский президент даже подумывал купить крупнейший и один из самых холодных островов на планете — Гренландию. Позже эти намерения подтвердил его советник, однако в Дании, которой и принадлежит остров, "шутку" о покупке не оценили. В МИД Гренландии в свою очередь заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже.