В Дании не оценили "шутку" о покупке Гренландии Трампом

Бывший премьер-министр Дании Ларс Расмуссен выразил надежду, что интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии является неправдоподобной шуткой.
— Это, должно быть, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон! — написал Расмуссен на своей страничке в "Твиттере".
К нему присоединился экс-глава МИД страны Мартин Лидегор, которого испугала мысль о милитаризации острова.
Напомним, что ранее стало известно, что Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия в Арктике.
Площадь острова составляет более двух миллионов квадратных километров. Там проживает около 17 тысяч человек. Датской территорией Гренландия стала в 1814 году, а в 1979-м получила статус автономной единицы.
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