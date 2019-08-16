В Дании не оценили "шутку" о покупке Гренландии Трампом

Ранее СМИ сообщили, что американские власти хотят купить остров для расширения военного присутствия в Арктике.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Расмуссен выразил надежду, что интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии является неправдоподобной шуткой.

— Это, должно быть, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон! — написал Расмуссен на своей страничке в "Твиттере".

К нему присоединился экс-глава МИД страны Мартин Лидегор, которого испугала мысль о милитаризации острова.

Напомним, что ранее стало известно, что Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия в Арктике.

Площадь острова составляет более двух миллионов квадратных километров. Там проживает около 17 тысяч человек. Датской территорией Гренландия стала в 1814 году, а в 1979-м получила статус автономной единицы.