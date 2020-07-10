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На Украине анонсировали новый обмен пленными в ближайшее время

Кроме того, в Киеве говорят о приближении к согласованию плана разминирования территорий.

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Фото © EPA / TASS / YEVGEN HONCHARENKO

В ближайшее время Украина ожидает нового обмена пленными в Донбассе. Об этом журналистам рассказал руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который произойдёт в ближайшее время, — отметил Ермак на встрече с украинскими журналистами.

Несмотря на это, актуальным остаётся вопрос относительно точек разведения в регионе, но в то же время стороны приблизились к согласованию плана разминирования территорий и начали работу по принятию ряда важных законов.

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