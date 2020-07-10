На Украине анонсировали новый обмен пленными в ближайшее время

В ближайшее время Украина ожидает нового обмена пленными в Донбассе. Об этом журналистам рассказал руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

— Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который произойдёт в ближайшее время, — отметил Ермак на встрече с украинскими журналистами.