На Украине анонсировали новый обмен пленными в ближайшее время

В ближайшее время Украина ожидает нового обмена пленными в Донбассе. Об этом журналистам рассказал руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.
— Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который произойдёт в ближайшее время, — отметил Ермак на встрече с украинскими журналистами.
Несмотря на это, актуальным остаётся вопрос относительно точек разведения в регионе, но в то же время стороны приблизились к согласованию плана разминирования территорий и начали работу по принятию ряда важных законов.