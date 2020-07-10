В МИД рассказали о важности поправок в конституцию для внешней политики России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поправки, внесённые в конституцию после общероссийского голосования, укрепят основы внешнеполитического курса страны, направленные на усиление международной безопасности. Об этом дипломат сообщил в интервью "Дума ТВ".
— Я хочу сказать, что поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, несомненно, укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем. А то, что мы будем в перспективе видеть более чёткий баланс, более чёткую грань между нашим внутренним законодательством, конституционными требованиями и недобросовестными попытками некоторых структур интерпретировать нормы международного права так, что эти интерпретации не соответствуют положениям нашей конституции, нашего конституционного законодательства, я думаю, это тоже давно назревший шаг, о чём мы говорим открыто, — рассказал Рябков.
Замглавы МИД России также добавил, что большинство членов международного сообщества с большим уважением отнеслись к решению о внесении изменений в Конституцию РФ.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле итоги волеизъявления граждан назвали триумфом. 4 июля поправки вступили в силу.
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