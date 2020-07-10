В МИД рассказали о важности поправок в конституцию для внешней политики России

— Я хочу сказать, что поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, несомненно, укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем. А то, что мы будем в перспективе видеть более чёткий баланс, более чёткую грань между нашим внутренним законодательством, конституционными требованиями и недобросовестными попытками некоторых структур интерпретировать нормы международного права так, что эти интерпретации не соответствуют положениям нашей конституции, нашего конституционного законодательства, я думаю, это тоже давно назревший шаг, о чём мы говорим открыто, — рассказал Рябков.