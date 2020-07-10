Бывший премьер Украины заявил о надвигающемся на страну кризисе

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Незалежная, которая сейчас живёт в условиях адаптивного карантина и ожидания второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, движется к системному кризису.

Кроме того, как заявил бывший глава украинского правительства, плана по преодолению угроз у нынешней власти пока нет.

Гройсман подчеркнул, что ближайшая осень только усилит те явления, с которыми украинцы столкнулись зимой и весной этого года.

— Задача правительства, и она стоит уже более 10 месяцев, сфокусироваться на нуждах людей. Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности, — заявил экс-премьер в эфире телеканала "112".