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Бывший премьер Украины заявил о надвигающемся на страну кризисе

По его словам, у нынешней власти нет плана по преодолению тех угроз, которые стоят перед страной.

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Фото © Pixabay

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Незалежная, которая сейчас живёт в условиях адаптивного карантина и ожидания второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, движется к системному кризису.

Кроме того, как заявил бывший глава украинского правительства, плана по преодолению угроз у нынешней власти пока нет.

Гройсман подчеркнул, что ближайшая осень только усилит те явления, с которыми украинцы столкнулись зимой и весной этого года.

Задача правительства, и она стоит уже более 10 месяцев, сфокусироваться на нуждах людей. Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности, — заявил экс-премьер в эфире телеканала "112".

Владимир Гройсман также добавил, что отсутствие компетенции и системности в работе ключевых органов украинской власти может привести к хаосу и свёртыванию тех изменений, в которых нуждается общество.

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