В РПЦ заявили, что смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле "может повлиять на ход истории"

Решение турецких властей о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети может "повлиять на ход истории" и не служит укреплению мира и межрелигиозной гармонии. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

— Государственной мудрости Эрдогану не хватило. Поступок не в интересах собственного народа, — написал Балашов на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, происходящее в Турции вызывает у представителей церкви именно те чувства, о которых говорил в недавнем заявлении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Боль, горечь, негодование".

— Жаль, что в сознании турецкого президента интересы сиюминутного политического успеха взяли верх над государственной мудростью. Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности между народами Турции и России, — подчеркнул Балашов.

Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Заседание Госсовета страны по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. В пятницу, 10 июля, Эрдоган подписал указ о присвоении храму статуса мечети. Глава государства сообщил, что мусульмане смогут совершать поклонения в соборе Святой Софии с 24 июля. Он отметил, что вход будет бесплатным для всех, включая иностранцев и представителей других религий.

В свою очередь, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила глубокое сожаление о решении сменить статус собора Святой Софии, которое принималось "без предварительного диалога".