В РПЦ заявили, что смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле "может повлиять на ход истории"

Решение турецких властей о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети может "повлиять на ход истории" и не служит укреплению мира и межрелигиозной гармонии. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
— Государственной мудрости Эрдогану не хватило. Поступок не в интересах собственного народа, — написал Балашов на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, происходящее в Турции вызывает у представителей церкви именно те чувства, о которых говорил в недавнем заявлении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Боль, горечь, негодование".
— Жаль, что в сознании турецкого президента интересы сиюминутного политического успеха взяли верх над государственной мудростью. Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности между народами Турции и России, — подчеркнул Балашов.
Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Заседание Госсовета страны по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. В пятницу, 10 июля, Эрдоган подписал указ о присвоении храму статуса мечети. Глава государства сообщил, что мусульмане смогут совершать поклонения в соборе Святой Софии с 24 июля. Он отметил, что вход будет бесплатным для всех, включая иностранцев и представителей других религий.
В свою очередь, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила глубокое сожаление о решении сменить статус собора Святой Софии, которое принималось "без предварительного диалога".
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим храмом. После того как османы захватили Константинополь, а Византийская империя пала, собор в 1453 году переделали в мечеть. А в 1934-м здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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