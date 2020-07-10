Совбез ООН вновь не принял гуманитарную резолюцию России по Сирии

В Совете Безопасности ООН не приняли резолюцию России, которая предусматривала продление гуманитарной помощи Сирии только через один пункт пропуска с Турцией. Об этом сообщил постпред председательствующей в СБ ООН Германии Кристоф Хойсген, озвучивая итоги голосования.

— За резолюцию проголосовало четыре члена Совбеза, против — семь, воздержалось — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого числа голосов, — подчеркнул Хойсген.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что схема доставки гуманитарной помощи через сирийско-турецкую границу по двум пунктам пропуска не соответствует текущей обстановке в Сирии, поскольку зона деэскалации уменьшилась почти на треть, а число неподконтрольных правительству страны территорий стало меньше с момента принятия последнего документа.

По его словам, в настоящий момент 85% поставок осуществляется через пункт пропуска Баб-эль-Хава, и закрытие второго КПП, Баб-эль-Салам, не станет критичным. Более того, учитывая возвращение районов под контроль правительства, доставлять гумпомощь можно изнутри страны в координации с Дамаском, что соответствует нормам международного права.