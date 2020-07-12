"Спасибо, Россия!" Ян поблагодарил фанатов после завоевания титула UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поблагодарил Россию и всех своих фанатов после завоевания титула UFC в легчайшем весе на турнире в Абу-Даби.
— Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия, — заявил Ян после поединка.
Также он прокомментировал ход боя с бразильцем Жозе Алду.
— Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьёзное противостояние, — сказал боец.
Он отметил, что не форсировал события поединка, а соперник смог отбить ему переднюю ногу.
По словам спортсмена, в стартовых раундах его задачей было максимально поддавливать Алду и давать ему больше трудиться, чтобы тот тратил силы, а с третьего раунда включаться в работу.