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"Спасибо, Россия!" Ян поблагодарил фанатов после завоевания титула UFC

Он отметил, что не форсировал события поединка и ждал, когда соперник устанет.

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Фото © Twitter / UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поблагодарил Россию и всех своих фанатов после завоевания титула UFC в легчайшем весе на турнире в Абу-Даби.

Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия, — заявил Ян после поединка.

Также он прокомментировал ход боя с бразильцем Жозе Алду.

Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьёзное противостояние, — сказал боец.

Он отметил, что не форсировал события поединка, а соперник смог отбить ему переднюю ногу.

По словам спортсмена, в стартовых раундах его задачей было максимально поддавливать Алду и давать ему больше трудиться, чтобы тот тратил силы, а с третьего раунда включаться в работу.

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