"Спасибо, Россия!" Ян поблагодарил фанатов после завоевания титула UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поблагодарил Россию и всех своих фанатов после завоевания титула UFC в легчайшем весе на турнире в Абу-Даби.

— Спасибо всем моим фанатам, спасибо, Россия, — заявил Ян после поединка.

Также он прокомментировал ход боя с бразильцем Жозе Алду.

— Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьёзное противостояние, — сказал боец.

Он отметил, что не форсировал события поединка, а соперник смог отбить ему переднюю ногу.