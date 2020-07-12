Российская вакцина от коронавируса успешно прошла клинические испытания

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции успешно завершены. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
— Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса, — цитирует Тарасова РИА "Новости".
Он добавил, что 15 июля выпишут первую группу добровольцев, а 20-го числа — вторую.
Как уточнил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашёв, задачей данного этапа было показать безопасность препарата для здоровья человека.
Негативных реакций, кроме повышения температуры у некоторых участников в первые дни испытаний, выявлено не было. Все добровольцы чувствуют себя хорошо.
При этом из-за длительной изоляции, в которой находились участники, у некоторых произошли изменения в психологическом состоянии. Тарасов добавил, что между ними стали возникать конфликтные ситуации, поэтому с испытуемыми работали психологи.
После выписки врачи продолжат наблюдение за ними для оценки поведения их иммунитета. Лукашёв пояснил, что дальнейший план разработки вакцины будет определяться стратегией разработчика и сложностью эпидемиологической ситуации.
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