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Разработчики вакцины от CoViD-19 заявили, что она не содержит в себе элементов коронавируса

Она вызывает такой же иммунный ответ организма, как и контакт с реальным патогеном.

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Фото © Pixabay

Российская вакцина от CoViD-19 не содержит в себе элементов коронавируса, об этом заявил директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно, — цитирует его слова РИА "Новости".

Тем не менее средство, разработанное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вызывает иммунный ответ, сходный с тем, который возникает при контакте с коронавирусом.

Ранее стало известно, что испытания российской вакцины от коронавируса перешли в финальную стадию.

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