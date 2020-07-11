Разработчики вакцины от CoViD-19 заявили, что она не содержит в себе элементов коронавируса

Российская вакцина от CoViD-19 не содержит в себе элементов коронавируса, об этом заявил директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

— Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно, — цитирует его слова РИА "Новости".

Тем не менее средство, разработанное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вызывает иммунный ответ, сходный с тем, который возникает при контакте с коронавирусом.