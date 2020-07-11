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Стало известно, когда выпишут первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса

После выписки каждый доброволец будет иметь возможность позвонить врачу.

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Первая группа добровольцев, которым вводили вакцину от CoViD-19, покинет стационар через четыре дня. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, — цитирует Смолярчук РИА "Новости".

При этом каждый доброволец будет иметь возможность позвонить врачу и рассказать о своём самочувствии. В случае необходимости им окажут медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что испытания российской вакцины от коронавируса перешли в финальную стадию.

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