Стало известно, когда выпишут первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев, которым вводили вакцину от CoViD-19, покинет стационар через четыре дня. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
— Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, — цитирует Смолярчук РИА "Новости".
При этом каждый доброволец будет иметь возможность позвонить врачу и рассказать о своём самочувствии. В случае необходимости им окажут медицинскую помощь.
Коронавирус: Главное
Ранее сообщалось, что испытания российской вакцины от коронавируса перешли в финальную стадию.