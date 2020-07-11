Стало известно, когда выпишут первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев, которым вводили вакцину от CoViD-19, покинет стационар через четыре дня. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

— Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, — цитирует Смолярчук РИА "Новости".

При этом каждый доброволец будет иметь возможность позвонить врачу и рассказать о своём самочувствии. В случае необходимости им окажут медицинскую помощь.