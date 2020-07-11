Сидя дома из-за пандемии, земляне потратили 200 миллиардов часов на приложения в телефонах

Во втором квартале этого года, на который во многих странах пришёлся пик введённого из-за карантина режима нахождения дома, на 40% выросло время, которое люди обычно проводят за приложениями. В среднем за месяц этого периода пользователи всего мира потратили на приложения рекордные 200 миллиардов часов. Такие данные приводит аналитическая компания App Annie.

Что касается россиян, то они потратили на приложения на 15% больше времени, чем обычно (это 7,3 миллиарда часов). В Индии этот показатель вырос на 35%, в Италии и Испании — на 30%, в Индонезии — на 25%, в Бразилии — на 20%, а в США — на 15%.

За время карантина пользователи по всему миру загрузили 34,5 млрд приложений. В России было загружено 1,7 млрд приложений. Лидером по числу загрузок и по пользовательским расходам стал TikTok. В пятёрку самых часто загружаемых приложений также вошли Zoom, Facebook, WhatsApp и Instagram. По расходам — Tinder, YouTube, TencentVideo и Disney+.

В России чаще всего скачивали TikTok, за ним идут Zoom, "Госуслуги", WhatsApp и Telegram.