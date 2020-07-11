Камеры сняли момент ограбления банка в Петербурге. Лайф публикует видео

Видео © LifeShot

Появилось видео с камер наблюдения, установленных в петербургском отделении "Совкомбанка", где сегодня произошло дерзкое ограбление. На кадрах видно, что мужчина в чёрном заходит в помещение с сумкой и, угрожая оружием, требует наличные. Его лицо скрыто маской.

Видно, что преступник стреляет вовсе не в потолок, как сообщалось ранее, а в стену. При этом ни сотрудницы банка, ни женщина, находившаяся в момент ограбления в зале, не пострадали. После того как рюкзак злоумышленника наполнился пачками денег, мужчина сбежал.