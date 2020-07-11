Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Камеры сняли момент ограбления банка в Петербурге. Лайф публикует видео

Злоумышленник пришёл в отделение, когда там были три сотрудницы и клиенты.

307

Видео © LifeShot

Появилось видео с камер наблюдения, установленных в петербургском отделении "Совкомбанка", где сегодня произошло дерзкое ограбление. На кадрах видно, что мужчина в чёрном заходит в помещение с сумкой и, угрожая оружием, требует наличные. Его лицо скрыто маской.

Видно, что преступник стреляет вовсе не в потолок, как сообщалось ранее, а в стену. При этом ни сотрудницы банка, ни женщина, находившаяся в момент ограбления в зале, не пострадали. После того как рюкзак злоумышленника наполнился пачками денег, мужчина сбежал.

Напомним, дерзкое ограбление произошло сегодня на проспекте Ветеранов. В результате происшествия никто не пострадал, однако преступнику удалось скрыться с большой суммой денег.

Выбор редакции

Loading...