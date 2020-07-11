Международный союз конькобежцев признал Этери Тутберидзе лучшим тренером года

Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе присуждена премия Skating Awards от Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации "Лучший тренер". Как отметили эксперты ISU, российский тренер отдала много сил и внимания своим спортсменам в этом сезоне, за что заслуженно награждена данной премией.
— Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём, — заявила Тутберидзе в ходе церемонии, которая транслировалась в Интернете.
Eteri Tutberidze is awarded Best Coach!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) July 11, 2020
She's given so much strength and dedication to her athletes this season, and now it's time for this talented coach to take centre stage.
Congratulations Eteri! 👏
Watch the Awards LIVE 👉 https://t.co/D8BtAdaP1U pic.twitter.com/4ZVLaQEg3o
Как сообщал Лайф, ранее эксперты включили Этери Тутберидзе в неоднозначный рейтинг тренеров-отморозков.