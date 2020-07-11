Международный союз конькобежцев признал Этери Тутберидзе лучшим тренером года

Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе присуждена премия Skating Awards от Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации "Лучший тренер". Как отметили эксперты ISU, российский тренер отдала много сил и внимания своим спортсменам в этом сезоне, за что заслуженно награждена данной премией.

— Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём, — заявила Тутберидзе в ходе церемонии, которая транслировалась в Интернете.