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Международный союз конькобежцев признал Этери Тутберидзе лучшим тренером года

Как отметила россиянка, спортивный наставник всегда должен быть учителем и другом для своих подопечных.

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе присуждена премия Skating Awards от Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации "Лучший тренер". Как отметили эксперты ISU, российский тренер отдала много сил и внимания своим спортсменам в этом сезоне, за что заслуженно награждена данной премией.

Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём, — заявила Тутберидзе в ходе церемонии, которая транслировалась в Интернете.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты включили Этери Тутберидзе в неоднозначный рейтинг тренеров-отморозков.

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