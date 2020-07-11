В Петербурге грабитель открыл стрельбу в банке и унёс несколько миллионов рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный устроил стрельбу в банке и похитил несколько миллионов рублей. В результате инцидента никто не пострадал, однако злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его ищет полиция.

Инцидент произошёл в районе 17 часов в отделении "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов. Как стало известно Лайфу, мужчина выбрал момент, когда в зале находились всего три девушки-кассирши. Первый выстрел он произвёл на входе, ещё несколько — в зале. Все они были направлены в потолок. Под угрозой убийства он забрал около четырёх миллионов наличными. Точную сумму сейчас устанавливает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.