"Поток помоев". Рита Дакота заявила, что была унижена Рудковской

Получила в свой адрес "поток помоев" — так охарактеризовала своё участие в благотворительном розыгрыше дорогостоящих дамских сумочек от известного бренда Louis Vuitton певица Рита Дакота. Как написала артистка на своей странице в "Инстаграме", она получила предложение принять участие в данной акции от некоего Ивана наравне с известными блогерами и артистами, среди которых, в частности, были Мария Солодар и Регина Тодоренко.

Для публикации о розыгрыше певица вместе со своей подругой Солодар отправились в бутик Louis Vuitton в Москве, где они сфотографировали необходимые сумки в некоей комнате для ВИП-клиентов. В назначенное время все участники акции опубликовали на своих страницах в соцсетях соответствующую запись. По словам Дакоты, буквально сразу ей позвонила продюсер Яна Рудковская и потребовала срочно удалить публикацию, так как она на самом деле является организатором розыгрыша, а певица вообще не должна была попасть в список лиц, от которых разыгрываются сумки, потому что она "ужасная и дешманская".

— Мне звонит Яна Рудковская и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть. И она недоумевает, "как я туда попала". Что она ВИП-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы. Ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", — написала певица.

Рита Дакота подытожила, что испытала унижение, и даже сравнила это с дискриминацией, отметив, что компания Louis Vuitton активно выступает против любых видов неравенства. Также певица подчеркнула, что после случившегося больше не намерена пользоваться продукцией люксового бренда, а две имевшиеся у неё сумки этой компании она якобы пожертвовала детскому дому в Мордовии. Хотя рекомендовала детям в учреждении продать их, а на вырученные деньги купить велосипеды или гитары.

В ответ на все обвинения Яна Рудковская лишь кратко отметила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что "не комментирует глупости".