Под Костромой нашли "красную шапочку", которая провела в лесу 36 часов

Под Костромой волонтёры отряда "Лиза алерт" нашли 63-летнюю женщину, которая провела в лесу больше суток. Поиски осложнялись высокой влажностью и туманом.

Женщину искали в Судиславском районе до глубокой ночи. Как сообщает портал K1, около трёх часов утра на оклики спасателей из темноты раздался женский голос, который удивлённо спросил: "Что вам надо?" Волонтёры сперва не поверили своим ушам и решили переспросить, но получили точно такой же ответ.

Потерявшаяся женщина оказалась цела и невредима. На вопрос, нужна ли ей помощь в выходе из леса, она ответила, что дойдёт сама. Позже настроение женщины поднялось. И она даже спела спасателям песню.