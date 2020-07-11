Под Костромой нашли "красную шапочку", которая провела в лесу 36 часов

Под Костромой волонтёры отряда "Лиза алерт" нашли 63-летнюю женщину, которая провела в лесу больше суток. Поиски осложнялись высокой влажностью и туманом.
Женщину искали в Судиславском районе до глубокой ночи. Как сообщает портал K1, около трёх часов утра на оклики спасателей из темноты раздался женский голос, который удивлённо спросил: "Что вам надо?" Волонтёры сперва не поверили своим ушам и решили переспросить, но получили точно такой же ответ.
Потерявшаяся женщина оказалась цела и невредима. На вопрос, нужна ли ей помощь в выходе из леса, она ответила, что дойдёт сама. Позже настроение женщины поднялось. И она даже спела спасателям песню.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине находящаяся на последних неделях беременности женщина родила ребёнка посреди леса. Схватки застали её в момент, когда та собирала грибы.