Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Диетологи рассказали, кому особенно полезно есть шоколад

По их словам, детей тоже не следует строго ограничивать в сладком.

223
Post cover

Фото © Pixabay

Научные исследования доказали, что шоколад положительно влияет на здоровье, если соблюдать его суточную норму — 25–30 граммов. Его рекомендуют артистам, педагогам и врачам, которые особенно подвержены эмоциональному выгоранию, а также всем женщинам, чтобы они могли справляться с последствиями гормональных перепадов.

Для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания. Скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения, — передаёт РИА "Новости" слова кандидата медицинских наук, эндокринолога Залины Гусовой.

Она отметила, что особую пользу шоколад приносит женщинам, у которых есть ярко выраженный предменструальный синдром. Гормональные перепады, которым подвержен организм представительниц прекрасного пола, неоднозначно сказывается на их здоровье, поэтому шоколад для них — суперполезный продукт.

Ограничивать детей в сладком тоже стоит умеренно, уверены эксперты. Во всяком случае нельзя их лишать удовольствия есть шоколад, если нет медицинских противопоказаний.

Ранее Лайф рассказал, что грузовик разлил тонну шоколада на юге Франции.

Выбор редакции

Loading...