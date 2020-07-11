Диетологи рассказали, кому особенно полезно есть шоколад

Научные исследования доказали, что шоколад положительно влияет на здоровье, если соблюдать его суточную норму — 25–30 граммов. Его рекомендуют артистам, педагогам и врачам, которые особенно подвержены эмоциональному выгоранию, а также всем женщинам, чтобы они могли справляться с последствиями гормональных перепадов.

— Для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания. Скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения, — передаёт РИА "Новости" слова кандидата медицинских наук, эндокринолога Залины Гусовой.

Она отметила, что особую пользу шоколад приносит женщинам, у которых есть ярко выраженный предменструальный синдром. Гормональные перепады, которым подвержен организм представительниц прекрасного пола, неоднозначно сказывается на их здоровье, поэтому шоколад для них — суперполезный продукт.

Ограничивать детей в сладком тоже стоит умеренно, уверены эксперты. Во всяком случае нельзя их лишать удовольствия есть шоколад, если нет медицинских противопоказаний.