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Стало известно, сколько туристов успели посетить Крым в июле

Во втором месяце лета там ждут примерно полтора миллиона человек.

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Фото © Pixabay

За первые десять дней после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Крым посетило около 400 тысяч туристов. Об этом сегодня сообщил глава Министерства туризма республики Вадим Волченко.

То, что касается туристического потока, за первые десять дней Крым получил уже 400 тысяч туристов, — приводит его слова РИА "Новости".

Министр отметил, что эти цифры практически сопоставимы с прошлогодними показателями. Всего же, по словам Волченко, в июле полуостров ожидает примерно полтора миллиона приезжих.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове до сентября забронированы все номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента, а свободными остались лишь отдельные номера класса люкс.

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