Стало известно, сколько туристов успели посетить Крым в июле

За первые десять дней после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Крым посетило около 400 тысяч туристов. Об этом сегодня сообщил глава Министерства туризма республики Вадим Волченко.

— То, что касается туристического потока, за первые десять дней Крым получил уже 400 тысяч туристов, — приводит его слова РИА "Новости".

Министр отметил, что эти цифры практически сопоставимы с прошлогодними показателями. Всего же, по словам Волченко, в июле полуостров ожидает примерно полтора миллиона приезжих.