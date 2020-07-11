Стало известно, сколько туристов успели посетить Крым в июле

За первые десять дней после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Крым посетило около 400 тысяч туристов. Об этом сегодня сообщил глава Министерства туризма республики Вадим Волченко.
— То, что касается туристического потока, за первые десять дней Крым получил уже 400 тысяч туристов, — приводит его слова РИА "Новости".
Министр отметил, что эти цифры практически сопоставимы с прошлогодними показателями. Всего же, по словам Волченко, в июле полуостров ожидает примерно полтора миллиона приезжих.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове до сентября забронированы все номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента, а свободными остались лишь отдельные номера класса люкс.