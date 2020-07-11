Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на слухи о беременности от него

Публикации о беременности пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель от Владимира Зеленского являются фейком. Такое заявление сделала сама героиня слухов на своей странице в "Инстаграме".

— Каждый фейк имеет своё имя. На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идёт об информации, — написала Мендель.

Отметим, источником слухов о беременности Юлии Мендель от Владимира Зеленского стал основатель политического движения в поддержку экс-лидера Незалежной Петра Порошенко Роман Реведжук. Ещё 8 июля на своей странице в "Фейсбуке" он написал о возможной любовной связи нынешнего украинского лидера с подчинённой. Информацию об этом позднее опубликовали некоторые украинские СМИ.