В России разблокировали блог-платформу от создателей Telegram

Вслед за мессенджером Telegram от российского разработчика Павла Дурова в России разблокировали сервис для создания статей Telegra.ph. Сайт проекта уже открывается в РФ через некоторых крупных операторов связи.

Блог-платформа Telegra.ph была создана в 2016 году разработчиками "Телеграма" для размещения длинных публикаций, которые из-за размера было неудобно публиковать в самом мессенджере. Блокировка сервиса в России началась в конце 2018 года. Telegra.ph привлёк пользователей простотой интерфейса и удобством использования.

Напомним, в России с апреля 2018 года за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования "Телеграм" заблокировали, однако во время пандемии коронавируса стали использовать мессенджер для распространения официальной информации. В связи с этим в Госдуму даже внесли законопроект о разблокировке "Телеграма". 18 июня Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к мессенджеру, создатель которого — Павел Дуров — поздравил россиян с этим событием.