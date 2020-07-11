Telegram: Google и Apple — золотая орда, с ней надо бороться. Что ждёт мессенджер в ближайшем будущем

В Казани состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с руководителями российских ИТ-компаний. Они обсудили, как рынок будет развиваться и при каких условиях возможно привлечь иностранные компании в Россию.

Мишустин: Россия должна стать новой Силиконовой долиной

Премьер-министр Михаил Мишустин задал тему для панельной дискуссии в Казани. Российские ИТ-компании должны думать о выходе на иностранные рынки, а местный — адаптироваться так, чтобы зарубежные компании хотели развиваться именно здесь.

— Наша задача — сделать всё, чтобы российская юрисдикция стала самой привлекательной для ИТ-индустрии. Местом, где рождаются идеи, дающие место новым технологиям, товарам, услугам и рынкам, — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что достигнутые темпы роста не позволяют России преодолеть исторически сложившееся отставание от более развитых в плане ИТ стран. Он презентовал комплекс мер поддержки ИТ-индустрии в России, который должен вывести её на новый уровень и помочь сократить отставание.

Предложенные меры включают в себя шесть основных направлений государственной политики. Это:

— Особый налоговый режим. Ставка страховых взносов будет уменьшена почти в два раза — до 7,6%, налог на прибыль снизится с 20 до 3%, льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступает от реализации ПО и облачных сервисов.

— Стимулирование спроса обеспечивается ограничениями на закупки иностранного программного обеспечения. Отечественный софт должен быть в приоритете.

Другие четыре направления: поддержка инноваций, помощь стартапам, развитие ГЧП и расширение кадровой базы отрасли.

"Яндекс": Иностранные компании должны развиваться в России

Первым выступил сооснователь, основной акционер и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Он рассказал о роли цифровых технологий на всех рынках и отметил их важность в 2020 году. По его словам, без них пережить пандемию было бы в разы сложнее.

— Посмотрите, как мы пережили эти два-три месяца на карантине, представьте, как бы мы жили 20 лет назад или даже в 2010 году. У нас есть всё: доставка еды к двери, цифровые кинотеатры, образование, видеосвязь, — этого ещё не было совсем недавно, — отметил бизнесмен.

Компании конкурируют глобально, поэтому всё регулирование должно быть построено в области предоставления равных условий игры для компаний — больших и маленьких, местных и международных. Особое внимание должно быть уделено иностранным игрокам и их возможности развиваться в России.

— Когда говорят про конкуренцию, все имеют в виду конкуренцию технологическую. Но поскольку "цифра" проникла всюду, она проникла и в сильно зарегулированные отрасли — здоровье, образование. Поэтому сегодня конкуренция — это наполовину конкуренция технологий, а наполовину конкуренция регулирования. Страны конкурируют за компании, чтобы те развивались именно на их рынках, — налогами, антимонопольными и нормативно-техническими мерами, — объяснил ситуацию Волож.

Касперский: Развиваться за рубежом сложно, но реально

Основатель и гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский поделился опытом продвижения российских ИТ-компаний за рубежом.

— За рубежом сложно. Нужно не только язык, культуру и правила ведения бизнеса понимать. Иногда тебя бьют на государственном уровне, и геополитика играет свою роль, — сказал предприниматель.

Он добавил, что есть и регионы, которые доброжелательно относятся к технологиям из России. Однако не все.

— Есть правило: чем хуже говорят по-английски, тем лучше у вас пойдёт там бизнес, — отметил Касперский.

Он назвал две проблемы, решение которых позволит большему количеству ИТ-компаний начать работать за границей: входящий НДС и валютный контроль. Второй должен стать менее затратным, в частности для компаний, у которых нет опыта и ресурса.

Telegram: Нужно бороться с Apple и Google

Вице-президент Telegram Илья Перекопский поднял тему монополии в ИТ-сфере и призвал Россию присоединиться к борьбе с Apple и Google. В частности, это касается их магазинов приложений App Store и Google Play, где за покупку с разработчиков взимается налог 30%.

— В Европе идёт активное обсуждение на эту тему, и мы принимаем в нём активное участие. Мы хотели бы призвать Россию принять участие в этом прогрессивном движении, — сказал Перекопский.

Топ-менеджер отметил, что корпорации делают всё, чтобы укрепить доминирующее положение. В частности, искусственно уничтожают конкурентов путём поглощения или найма талантливых программистов из других стран.

— Они по дешёвке покупают компании в Восточной Европе, увозят к себе программистов, поэтому ИТ-индустрия развивается не так сильно, как хотелось бы, — пояснил Перекопский.

По его словам, перекос в сторону Запада возник именно из-за финансовых возможностей корпораций, в то время как потенциал сконцентрирован в странах Восточной Европы.

В заключение он отметил, что монополисты вынуждают следовать установленным ими правилам. В противном случае следуют санкции, из-за которых бизнес маленьких ИТ-компаний может рухнуть.