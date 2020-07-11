Украинский депутат рассказал о нарушенном обещании Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил предвыборное обещание не пользоваться государственным жильём, переехав жить в резиденцию в Конча-Заспе. Об этом в эфире телеканала "112" заявил народный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети. Всё это было. Когда период "романтической юности" закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он, это "намного лучше", чем дети, — рассказал парламентарий.

Стоит отметить, что Зеленский в ходе предвыборной президентской гонки заявлял, что не намерен пользоваться правом проживать в государственных резиденциях. Глава государства утверждал, что лучше было бы сделать из них детские лагеря.