Мрамор, лифт и бассейн. Появились фотографии "дачи Ющенко", где поселился Зеленский

В Сети появились фотографии из резиденции в Конча-Заспе, в которую вместе с семьёй временно перебрался президент Украины Владимир Зеленский. Снимки опубликовал журналист Михаил Ткач.

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По его словам, "государственная дача" включает трёхэтажный особняк площадью более двух тысяч квадратных метров и несколько гектаров земли.

— В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет, — написал он в "Фейсбуке".

Журналист добавил, что в народе резиденция известна как "дача (экс-президента Виктора) Ющенко", так как этот глава государства прожил в ней около десяти лет. До него имением пользовался Леонид Кучма. Ткач заметил, что перед тем, как стать президентом, Зеленский говорил, что не планирует пользоваться государственными резиденциями.