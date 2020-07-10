Мрамор, лифт и бассейн. Появились фотографии "дачи Ющенко", где поселился Зеленский

В Сети появились фотографии из резиденции в Конча-Заспе, в которую вместе с семьёй временно перебрался президент Украины Владимир Зеленский. Снимки опубликовал журналист Михаил Ткач.
По его словам, "государственная дача" включает трёхэтажный особняк площадью более двух тысяч квадратных метров и несколько гектаров земли.
— В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет, — написал он в "Фейсбуке".
Журналист добавил, что в народе резиденция известна как "дача (экс-президента Виктора) Ющенко", так как этот глава государства прожил в ней около десяти лет. До него имением пользовался Леонид Кучма. Ткач заметил, что перед тем, как стать президентом, Зеленский говорил, что не планирует пользоваться государственными резиденциями.
Ранее Зеленский обвинил високосный год в экономических проблемах в стране.