Песков рассказал об отношении Путина к проявлению гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к гомофобским заявлениям. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это же скорее относится к перегибам. Вообще, к перегибам он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) относится нетерпимо... Отвергает любые обвинения в том, что какие-то со стороны государства имеются репрессивные настроения в этой отрасли, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что при этом российский лидер всегда обращает внимание на национальные устои в целом в РФ, в некоторых национальных республиках, где существуют исторические особенности, от которых нельзя абстрагироваться.