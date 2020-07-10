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Песков рассказал об отношении Путина к проявлению гомофобии

Глава государства отвергает любые обвинения в том, что со стороны РФ имеются репрессивные настроения в этой отрасли.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к гомофобским заявлениям. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это же скорее относится к перегибам. Вообще, к перегибам он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) относится нетерпимо... Отвергает любые обвинения в том, что какие-то со стороны государства имеются репрессивные настроения в этой отрасли, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что при этом российский лидер всегда обращает внимание на национальные устои в целом в РФ, в некоторых национальных республиках, где существуют исторические особенности, от которых нельзя абстрагироваться.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о приоритете работы Владимира Путина. По его словам, российский лидер работает над укреплением политической системы России. Он отметил, что процесс совершенствования, необходимый для этого, идёт последовательно.

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