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В Минздраве предложили ввести ограничения на рекламу вредной еды

Автор инициативы призвал повышать доступность здорового питания.

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В России могут ограничить рекламу вредных продуктов питания. С такой инициативой выступила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Во время круглого стола "Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях" она заявила, что меры по ограничению такой рекламы нужно закрепить на законодательном уровне.

Первое — создать единую здоровьесберегающую среду... Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания, приводит её слова ТАСС.

Драпкина также призвала обратить внимание на успешный опыт регионов по укреплению здоровья населения. Она отметила, что необходимо делать всё возможное для снижения смертности на дому. В этих целях специалист призывает повышать информированность россиян и работать над тем, чтобы люди быстро обращались к врачам при болях.

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