В Минздраве предложили ввести ограничения на рекламу вредной еды

В России могут ограничить рекламу вредных продуктов питания. С такой инициативой выступила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Во время круглого стола "Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях" она заявила, что меры по ограничению такой рекламы нужно закрепить на законодательном уровне.

— Первое — создать единую здоровьесберегающую среду... Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания, — приводит её слова ТАСС.

Драпкина также призвала обратить внимание на успешный опыт регионов по укреплению здоровья населения. Она отметила, что необходимо делать всё возможное для снижения смертности на дому. В этих целях специалист призывает повышать информированность россиян и работать над тем, чтобы люди быстро обращались к врачам при болях.