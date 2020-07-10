"С детства знал, как великая советская команда победила Югославию в финале". Президент УЕФА вспомнил триумф СССР на Евро-1960

— Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждём следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020, — приводит слова президента УЕФА сайт РФС. — Я ещё не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале.