"С детства знал, как великая советская команда победила Югославию в финале". Президент УЕФА вспомнил триумф СССР на Евро-1960

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что следующим летом на Евро-2020 обязательно отметят достижение советских футболистов.
— Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждём следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020, — приводит слова президента УЕФА сайт РФС. — Я ещё не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале.
— Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, — знаковые люди не только для советского футбола, — заключил он.
Сегодня, 10 июля, исполняется ровно 60 лет легендарной победе сборной СССР на Евро 1960 года.
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