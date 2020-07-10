Жителям Петербурга пообещали жару в конце июля

В первой половине июля в Санкт-Петербурге наблюдается солнечная погода с комфортной температурой воздуха, однако сейчас всё будет меняться. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт отметил, что петербуржцев ждёт потепление, но аномальной жары не будет. Кроме того, благодаря кратковременным дождям в городе сохранится свежесть. А в третьей декаде июля температура воздуха уже будет достигать 26 градусов.