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Жителям Петербурга пообещали жару в конце июля

Город, однако, будут освежать кратковременные дожди.

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Фото © Pixabay

В первой половине июля в Санкт-Петербурге наблюдается солнечная погода с комфортной температурой воздуха, однако сейчас всё будет меняться. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт отметил, что петербуржцев ждёт потепление, но аномальной жары не будет. Кроме того, благодаря кратковременным дождям в городе сохранится свежесть. А в третьей декаде июля температура воздуха уже будет достигать 26 градусов.

Колесов также рассказал, что в предстоящую субботу в Санкт-Петербурге будет сильный ветер, а в воскресенье погода вновь наладится.

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