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В Петербурге с 13 июля заработают салоны красоты и центры соцобслуживания

Также в городе откроются тренировочные базы.

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Фото © ТАСС / Роман Пименов

С 13 июля в Санкт-Петербурге возобновляется работа салонов красоты (по предварительной записи), парикмахерских, оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Граждане смогут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме.Также с 13 июля в городе можно будет возобновить тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. В них смогут попасть только спортсмены, тренерский состав и обслуживающий персонал.

А в Москве с 13 июля отменяются все действующие ограничения по борьбе с коронавирусом, в том числе масочный режим на улице. Запрет остаётся на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а также сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах. С 1 августа в столице откроются театры и кинотеатры.

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