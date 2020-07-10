В Петербурге с 13 июля заработают салоны красоты и центры соцобслуживания

С 13 июля в Санкт-Петербурге возобновляется работа салонов красоты (по предварительной записи), парикмахерских, оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Граждане смогут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме.Также с 13 июля в городе можно будет возобновить тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. В них смогут попасть только спортсмены, тренерский состав и обслуживающий персонал.