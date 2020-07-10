Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в рамках которого в том числе обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договорённости Киев не выполняет, — сказал он.

Также участники совещания затронули ситуацию в Ливии, которая обсуждалась, по словам Пескова, "с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования". Кроме того, был поднят вопрос балканских дел, в контексте которых отмечена необходимость выстраивания процессов с учётом резолюции СБ ООН 1244, которая рассматривается как основополагающая.