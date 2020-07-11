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Бывшую сотрудницу банка осудили на шесть лет за хищение более 420 миллионов рублей

Она пыталась скрыться за границей, однако в 2018 году её задержали и доставили в Россию.

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Фото © Pixabay

В Москве суд признал виновной бывшую сотрудницу московского коммерческого банка в хищении 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, 29-летнюю жительницу Кировской области Дарью Южакову приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счёт возмещения имущественного вреда с неё взысканы денежные средства в размере свыше 420 миллионов рублей.

Установлено, что Южакова, являясь руководителем московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения, действовала в составе организованной преступной группы и вводила в заблуждение граждан, желающих заключить договоры банковских вкладов.

В качестве подтверждения осуждённая выдавала якобы заключённые от имени банка договоры, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физлицами в кассу наличных денег. Однако полученные от граждан деньги в кассу банка не вносила, а похищала, необходимые сведения о гражданах как о вкладчиках в базу данного кредитного учреждения не вносила.

В 2016 году Центробанк РФ отозвал у коммерческого банка лицензию на осуществление банковских операций, вкладчикам было отказано в выплате возмещения. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Южаковой к совершённым преступлениям, однако она скрылась за границей и была объявлена в федеральный и международный розыск. В 2018 году её задержали и доставили в Россию, свою вину она полностью признала.

После того как были установлены все обстоятельства, госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" вкладчикам банка, чьи деньги были похищены, ущерб был возмещён в пределах, установленных законом.

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