Бывшую сотрудницу банка осудили на шесть лет за хищение более 420 миллионов рублей

В Москве суд признал виновной бывшую сотрудницу московского коммерческого банка в хищении 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, 29-летнюю жительницу Кировской области Дарью Южакову приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счёт возмещения имущественного вреда с неё взысканы денежные средства в размере свыше 420 миллионов рублей.

Установлено, что Южакова, являясь руководителем московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения, действовала в составе организованной преступной группы и вводила в заблуждение граждан, желающих заключить договоры банковских вкладов.

В качестве подтверждения осуждённая выдавала якобы заключённые от имени банка договоры, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физлицами в кассу наличных денег. Однако полученные от граждан деньги в кассу банка не вносила, а похищала, необходимые сведения о гражданах как о вкладчиках в базу данного кредитного учреждения не вносила.

В 2016 году Центробанк РФ отозвал у коммерческого банка лицензию на осуществление банковских операций, вкладчикам было отказано в выплате возмещения. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Южаковой к совершённым преступлениям, однако она скрылась за границей и была объявлена в федеральный и международный розыск. В 2018 году её задержали и доставили в Россию, свою вину она полностью признала.