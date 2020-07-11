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"Он был одним из самых лучших". Илон Маск поговорил с семьёй академика Королёва

О чём именно он разговаривал с родственниками легендарной фигуры в области советской космонавтики, не уточняется.

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Илон Маск и Сергей Королёв. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA, Википедия

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва.

Я поговорил с семьёй Королёва сегодня. Он был одним из самых лучших, — написал Маск на своей странице в "Твиттере".

Стоит также отметить, что предприниматель написал фамилию академика на русском языке.

О чём именно разговаривал с родственниками Королёва, Маск не уточнил.

Ранее Лайф сообщал, что глава SpaceX и Tesla вошёл в десятку самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 70,5 миллиарда долларов. На первом месте в списке по-прежнему находится глава Amazon Джефф Безос, заработавший за последнее время 964 миллиона долларов. Далее идёт основатель Microsoft Билл Гейтс, чьё состояние подросло на 604 миллиона, а замыкает тройку основатель Facebook Марк Цукерберг, прибавивший 285 миллионов.

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