"Он был одним из самых лучших". Илон Маск поговорил с семьёй академика Королёва

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва.
— Я поговорил с семьёй Королёва сегодня. Он был одним из самых лучших, — написал Маск на своей странице в "Твиттере".
I spoke with Korolev’s family today.— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
Стоит также отметить, что предприниматель написал фамилию академика на русском языке.
О чём именно разговаривал с родственниками Королёва, Маск не уточнил.
Ранее Лайф сообщал, что глава SpaceX и Tesla вошёл в десятку самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 70,5 миллиарда долларов. На первом месте в списке по-прежнему находится глава Amazon Джефф Безос, заработавший за последнее время 964 миллиона долларов. Далее идёт основатель Microsoft Билл Гейтс, чьё состояние подросло на 604 миллиона, а замыкает тройку основатель Facebook Марк Цукерберг, прибавивший 285 миллионов.