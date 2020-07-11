"Он был одним из самых лучших". Илон Маск поговорил с семьёй академика Королёва

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва.

— Я поговорил с семьёй Королёва сегодня. Он был одним из самых лучших, — написал Маск на своей странице в "Твиттере".

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Стоит также отметить, что предприниматель написал фамилию академика на русском языке.

О чём именно разговаривал с родственниками Королёва, Маск не уточнил.