В США признали виновным россиянина Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях

В федеральном суде Северного округа Калифорнии присяжные признали виновным россиянина Евгения Никулина по всем девяти пунктам обвинения, связанным с киберпреступлениями. Об этом объявил на слушаниях в Сан-Франциско (штат Калифорния) судья Уильям Алсап.

Он отметил, что "решение было единодушным". Из вынесенного вердикта следует, что суд присяжных не признал Никулина виновным лишь по двум эпизодам двух пунктов. Однако, как объяснил Алсап, это означает, что россиянин всё равно признан виновным по данным пунктам. Судья не уточнил, когда именно будет вынесен приговор.

Напомним, в октябре 2016 года Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.

В октябре 2018 года было принято решение направить его на обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости. В середине декабря этого же года его перевели из тюрьмы в клинику.