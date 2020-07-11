В Египте 10 человек утонули, пытаясь спасти ребёнка

В районе Александрии в Средиземном море утонуло минимум 11 человек. Как сообщает портал Al Balad, пока найдены тела семерых, поиски остальных продолжаются.
По данным издания Al Youm As Sabi, трагедия произошла в компаунде "Палм-Бич". Рано утром большая компания решила искупаться в море, в какой-то момент начал тонуть ребёнок. Ему на помощь бросилось несколько человек, в результате чего все погибли.
Отмечается, что происшествие случилось на закрытом из-за пандемии коронавируса пляже. На нём не было профессиональных спасателей. На данный момент запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные же места для морского отдыха пока закрыты, поэтому многие желающие искупаться уходят на отдалённые пляжи, где их не поймает полиция, либо выходят купаться на рассвете.
Как сообщается, данный участок побережья в районе Эль-Агами уже давно называют берегом смерти. В этом месте нередко тонут люди из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был полностью закрыт.