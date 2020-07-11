В Египте 10 человек утонули, пытаясь спасти ребёнка

В районе Александрии в Средиземном море утонуло минимум 11 человек. Как сообщает портал Al Balad, пока найдены тела семерых, поиски остальных продолжаются.

По данным издания Al Youm As Sabi, трагедия произошла в компаунде "Палм-Бич". Рано утром большая компания решила искупаться в море, в какой-то момент начал тонуть ребёнок. Ему на помощь бросилось несколько человек, в результате чего все погибли.

Отмечается, что происшествие случилось на закрытом из-за пандемии коронавируса пляже. На нём не было профессиональных спасателей. На данный момент запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные же места для морского отдыха пока закрыты, поэтому многие желающие искупаться уходят на отдалённые пляжи, где их не поймает полиция, либо выходят купаться на рассвете.