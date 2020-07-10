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В США отложили первую с 2003 года смертельную казнь

Смертный приговор должны были исполнить для убийцы семьи из трёх человек, включая ребёнка.

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Фото © ТАСС / AP

В Индиане суд вынес решение о приостановке первой за 17 лет смертной казни, которая должна была состояться в федеральной тюрьме США. Об этом говорится в распоряжении судьи Джейн Магнус-Стинсон.

Сообщается, что родственники погибших от рук приговорённого к казни Дэниела Льюиса Ли, ссылаясь на коронавирус, подали иск с требованием приостановить смертельное наказание, потому что администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия.

Судья согласилась с их доводами и приостановила казнь, пока власти не обеспечат все необходимые условия для её проведения.

Стоит отметить, что Ли являлся членом расистской группировки, он жестоко убил семью из трёх человек, включая восьмилетнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни. Кроме того, на следующую неделю запланированы ещё две казни — Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, а также Кита Дуэйна Нельсона, который выкрал, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку.

Ранее сообщалось, что власти США начиная со следующей недели намерены возобновить исполнение смертных приговоров в отношении преступников, которые были осуждены на федеральном уровне.

По данным газеты The Washington Post, последний раз федеральными властями США казнь применялась в виде наказания в 2003 году, с тех пор действовал неофициальный мораторий. Он был вызван тем, что не получалось согласовать правила применения самой строгой меры. При этом на уровне штатов она по-прежнему исполнялась.

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