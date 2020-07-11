США "отомстили" Франции за Google и Facebook и ввели пошлины на дамские сумочки

Ровно год назад, 11 июля 2019-го, французский сенат утвердил законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги, с оборотом более 845 миллионов долларов в мире и 28 миллионов во Франции, в число которых входят Google, Facebook, Apple и Amazon. И спустя год США объявили о введении 25-процентных пошлин на ряд французских товаров.

Соответствующее уведомление было распространено в пятницу аппаратом представителя Соединённых Штатов на торговых переговорах. В нём указывается, что новая мера начнёт действовать не с момента её объявления, а будет отложена на 180 дней — ровно на такой же срок отложила взимание своего налога Франция. В то же время отмечается, что это может произойти и раньше, если будет такая необходимость.

— Это обеспечит дополнительное время для двусторонних и многосторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса, — говорится в документе.

Наиболее известными французскими товарами, которые включены в список, стали вина, сыры, а также женские сумочки. Введение пошлины на них должно принести американскому бюджету дополнительные 1,3 миллиарда долларов.