США "отомстили" Франции за Google и Facebook и ввели пошлины на дамские сумочки

Ровно год назад, 11 июля 2019-го, французский сенат утвердил законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги, с оборотом более 845 миллионов долларов в мире и 28 миллионов во Франции, в число которых входят Google, Facebook, Apple и Amazon. И спустя год США объявили о введении 25-процентных пошлин на ряд французских товаров.
Соответствующее уведомление было распространено в пятницу аппаратом представителя Соединённых Штатов на торговых переговорах. В нём указывается, что новая мера начнёт действовать не с момента её объявления, а будет отложена на 180 дней — ровно на такой же срок отложила взимание своего налога Франция. В то же время отмечается, что это может произойти и раньше, если будет такая необходимость.
— Это обеспечит дополнительное время для двусторонних и многосторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса, — говорится в документе.
Наиболее известными французскими товарами, которые включены в список, стали вина, сыры, а также женские сумочки. Введение пошлины на них должно принести американскому бюджету дополнительные 1,3 миллиарда долларов.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерения Вашингтона ввести пошлины на импортируемую нефть.