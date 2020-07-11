Трамп смягчил приговор жертве "российской мистификации" Стоуну

Президент США Дональд Трамп смягчил наказание своему экс-советнику Роджеру Стоуну, который был приговорён к четырём годам тюрьмы за дачу ложных показаний в конгрессе в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы президента страны в 2016 году. Об этом сообщает АР.

— Трамп изменил приговор своему давнему политическому доверенному лицу Роджеру Стоуну всего за несколько дней до того, как тот должен был отправиться в тюрьму, — говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2019 года Стоуна обвинили в даче ложных показаний конгрессу и запугивании свидетеля. По версии следствия, он пытался получить у WikiLeaks данные о сопернице Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которые были похищены хакерами. В них якобы содержались обличающие её материалы.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что обвинения против его товарища и всё расследование дела о якобы вмешательстве РФ в американские выборы — это лишь "мистификация вокруг России" и в действительности ничего подобного и быть не могло. Его слова в конечном итоге подтвердились, когда спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование.