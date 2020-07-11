Режиссёр нового "Бэтмена" снимет сериал про полицию Готэма

Режиссёр нового фильма о "Бэтмене" Мэтт Ривз снимет детективный сериал про полицию Готэма для видеосервиса НВО.
Как сообщает The Hollywood Reporter, события будут происходить в той же вселенной, где будет действовать главный герой полнометражной картины в исполнении Роберта Паттинсона. Авторы планируют, что этот проект расширит для зрителей восприятие созданного мира, а также позволит более детально исследовать персонажей.
Сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет Теренс Уинтер, которого зрители могут знать по работе над фильмами "Клан Сопрано" и "Волк с Уолл-Стрит".
Стоит отметить, что пока у проекта нет точного названия, однако некоторые называют его "Полиция Готэма", как одноимённую серию комиксов компании DC.
Представители HBO Max заявили, что данный проект — это "Бэтмен", которого большинство зрителей не видели раньше". В компании выразили уверенность в том, что поклонники супергероя захотят провести больше времени "в этой новой вселенной, вдохновлённой фильмом".