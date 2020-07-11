Эксперт рассказал, в каких банкоматах безопаснее снимать деньги

Для того чтобы после снятия денег с банковской карты в банкомате к вашему счёту не могли получить доступ посторонние люди, лучше не пользоваться устройствами, которые установлены вне офисов банка или в удалённых местах. Об этом рассказал генеральный директор компании "АТМ альянс" Денис Кучаев, передаёт агентство "Прайм".

— В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищённости за счёт наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше, — сказал он.

По словам Кучаева, в большей зоне риска находятся банкоматы, которые установлены на улице. Злоумышленники могут поместить на них едва заметные обывателю скиммеры — устройства, которые считывают данные карты. При этом рядом под видом рекламной продукции может быть установлена видеокамера, которая зафиксирует введённый пароль.

— Поэтому простое прикрытие рукой клавиатуры обезопасит от кражи денежных средств, — заключил он.