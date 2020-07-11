Петербуржец решил изменить жене с тремя проститутками и лишился почти миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга лишился 900 тысяч рублей, когда решил изменить жене с тремя девушками по вызову. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 9 июля решил развлечься, когда жена, с которой были натянутые отношения, уехала на дачу в Ленобласть. В Интернете он нашёл проституток и заказал их домой. Примерно в 15:00 в квартиру приехали две девушки. Петербуржец платил каждой по семь тысяч рублей. А затем для разнообразия решил пригласить ещё и негритянку за пять тысяч рублей в час.

Вскоре две первые девушки засобирались домой. Когда хозяин дома открыл дверь, чтобы их проводить, на пороге появились неизвестные мужчины. Они ударили его по лицу и связали проводами. Пока пострадавший был связан и ничего не мог сделать, у него украли 900 тысяч рублей, которые его жена хранила в коробке из-под обуви в спальне, и мобильный телефон за 50 тысяч рублей. Развязала петербуржца та самая негритянка.