"Он не заразный". В Кабардино-Балкарии ребёнка с ДЦП выгнали из частного детсада

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Жительница Кабардино-Балкарии пожаловалась пользователям соцсетей, что её сына выгнали из детского сада из-за его инвалидности. На видео женщина рассказала, что 11-летний Альдамир из-за ДЦП и других заболеваний для развития должен посещать дошкольное учреждение. Однако никуда пристроить ребёнка долгое время не удавалось. Наконец нашёлся всего один частный детский сад, в который согласились принять мальчика. Но Альдамир не пробыл там и половины дня. Из учреждения связались с матерью мальчика и потребовали забрать сына якобы из-за жалобы матери другого ребёнка, которая была против нахождения инвалида с другими детьми.

— Я не успела уехать от садика, где-то через полчаса звонит воспитательница. Она дико извиняется и говорит, что одна из родителей, одна из мамочек детей против. Он не заразный! Он не заразный, имейте в виду, этот ребёнок не заразный! — говорит, едва сдерживая слёзы, женщина.

На ролик отреагировали не только тысячи пользователей, предложившие помощь семье Альдамира, но и местные власти. В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии уже пообещали, что помогут устроить мальчика в дошкольное учреждение.

— После того как мы встретимся с мамой ребёнка, ознакомимся с имеющимися у неё на руках документами, в том числе с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, примем решение, куда, в какое именно образовательное учреждение направить мальчика. К его судьбе мы не останемся безучастны, жаль, что с этим вопросом мама не обратилась сразу же в Департамент образования, — говорится в сообщении министерства.