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"Он не заразный". В Кабардино-Балкарии ребёнка с ДЦП выгнали из частного детсада

По словам матери мальчика, руководство учреждения приняло такое решение из-за жалобы родителей другого ребёнка.

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Видео © Соцсети

Жительница Кабардино-Балкарии пожаловалась пользователям соцсетей, что её сына выгнали из детского сада из-за его инвалидности. На видео женщина рассказала, что 11-летний Альдамир из-за ДЦП и других заболеваний для развития должен посещать дошкольное учреждение. Однако никуда пристроить ребёнка долгое время не удавалось. Наконец нашёлся всего один частный детский сад, в который согласились принять мальчика. Но Альдамир не пробыл там и половины дня. Из учреждения связались с матерью мальчика и потребовали забрать сына якобы из-за жалобы матери другого ребёнка, которая была против нахождения инвалида с другими детьми.

Я не успела уехать от садика, где-то через полчаса звонит воспитательница. Она дико извиняется и говорит, что одна из родителей, одна из мамочек детей против. Он не заразный! Он не заразный, имейте в виду, этот ребёнок не заразный! — говорит, едва сдерживая слёзы, женщина.

На ролик отреагировали не только тысячи пользователей, предложившие помощь семье Альдамира, но и местные власти. В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии уже пообещали, что помогут устроить мальчика в дошкольное учреждение.

После того как мы встретимся с мамой ребёнка, ознакомимся с имеющимися у неё на руках документами, в том числе с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, примем решение, куда, в какое именно образовательное учреждение направить мальчика. К его судьбе мы не останемся безучастны, жаль, что с этим вопросом мама не обратилась сразу же в Департамент образования, — говорится в сообщении министерства.

Отметим, это далеко не первый случай, когда ребёнок с ДЦП оказывается ограничен в правах из-за своего заболевания. Ранее Лайф сообщал о девочке Кристине из Орловской области, которая не может самостоятельно передвигаться, но вынуждена добираться до школы на санях или телеге, потому что из-за разбитой дороги школьный автобус не может забрать девочку.

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