В Москве 14-летний подросток три недели искал ушедшего из семьи отца-банкира

14-летний Кирилл В. из Москвы три недели назад ушёл из дома, чтобы найти своего папу, который покинул семью много лет назад. Всё это время парень ходил по адресам, которые, по его мнению, как-то связаны с отцом, и ждал мужчину, ночуя возле подъездов. Теперь этой историей занялись правоохранительные органы, а мать попала в больницу.

По словам самого Кирилла, отец ушёл из семьи, когда парню было всего полгода. Позже мама рассказала ему, что общаться с сыном мужчине якобы запрещает его новая жена. Всё, что знал мальчик о своём отце, — это его имя и то, что он был главой одного из банков. Этого оказалось достаточно для того, чтобы узнать возможный адрес отца. Однако, проведя возле дома трое суток, парень так никого и не дождался.

На этом Кирилл решил не сдаваться и пошёл по другим адресам, которые могли быть связаны с его папой. Мальчик ночевал в кустах и у случайных людей. Своей маме он звонил, но о том, чем именно занимается, не сообщал. В итоге поиски привели его в подмосковную деревню Быково, где, по его мнению, проживают родители отца, но накануне парня задержала полиция. Кирилла отвезли в отделение, откуда он вновь позвонил маме. Женщина пообещала забрать сына, но так и не приехала. Позже оказалось, что её госпитализировали. По словам мальчика, у мамы проблемы с сердцем.

Сейчас Кирилл находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, однако специалисты считают, что парню нужна помощь психолога. Сам он все эти дни вёл видеоблог на Youtube-канале, где рассказывал о поисках папы и просил помощи неравнодушных людей. Там же он рассказал, что все эти дни спал на коврике для фитнеса, питался чем попало и даже успел простыть под дождём. Пока дальнейшая судьба Кирилла неясна, а отец так и не вышел на связь с сыном.