В Башкирии машина скатилась с холма на отдыхающих людей — видео

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В Башкирии на берегу озера Асликуль машина скатилась с холма на палатки отдыхающих. Как рассказали в региональном ГИБДД, водитель Skoda Fabia хотел въехать на возвышенность, но у него это не получилось. Весь процесс очевидцы сняли на видео.

Мужчина почему-то решил выйти из салона, и машина на большой скорости поехала вниз. Под колёса попал и сам владелец иномарки. По пути автомобиль сбил несколько человек. К счастью, обошлось без погибших.