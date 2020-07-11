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В Башкирии машина скатилась с холма на отдыхающих людей — видео

В результате ДТП пострадало несколько человек.

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Видео © Соцсети

В Башкирии на берегу озера Асликуль машина скатилась с холма на палатки отдыхающих. Как рассказали в региональном ГИБДД, водитель Skoda Fabia хотел въехать на возвышенность, но у него это не получилось. Весь процесс очевидцы сняли на видео.

Мужчина почему-то решил выйти из салона, и машина на большой скорости поехала вниз. Под колёса попал и сам владелец иномарки. По пути автомобиль сбил несколько человек. К счастью, обошлось без погибших.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии трое подростков погибли в жутком ДТП. Несовершеннолетний водитель потерял управление и перевернул автомобиль.

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