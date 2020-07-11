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Трое подростков погибли в жутком ДТП в Башкирии

Несовершеннолетний водитель потерял управление и перевернул автомобиль.

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Фото © Facebook / Динар Гильмутдинов

В Башкирии три человека погибли в результате ДТП в Кармаскалинском районе. Об этом рассказал глава региональной автоинспекции Динар Гильмутдинов в "Фейсбуке". Подростки передвигались на автомобиле ВАЗ-21093.

Опрокидывание автомобиля стало причиной гибели трёх подростков в Кармаскалинском районе. Авария произошла в четвёртом часу утра на четвёртом километре автодороги Булгаково — Бекетово, — написал он в соцсети.

По словам Гильмутдинова, водитель не имел прав на управление транспортными средствами, так как был несовершеннолетним, как и двое погибших пассажиров. Предварительной причиной глава автоинспекции назвал потерю управления над автомобилем.

Накануне в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулось шесть автомобилей. Авария произошла в тоннеле и перекрыла движение в трёх полосах.

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